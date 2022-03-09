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В МИД России заявили о колоссальном ущербе для ЕС от санкций против Москвы

В МИД заявили, что санкции ЕС против России наносят колоссальный ущерб гражданам самого ЕС

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Директор департамента экономического сотрудничества министерства иностранных дел России (МИД РФ) Дмитрий Биричевский заявил, что санкции Евросоюза против России наносят колоссальный ущерб гражданам самого ЕС. Его слова передает РИА Новости.

«Они ведут к разрыву сложившихся торгово-производственных цепочек и наносят колоссальный ущерб гражданам стран-членов ЕС. При этом ограничительные меры особенно контрпродуктивны в условиях глобальной экономической нестабильности, вызванной пандемией коронавируса», — подчеркнул Биричевский.

В интервью агентству он также отметил, что в Евросоюзе продолжают звучать призывы к дальнейшему наращиванию санкционного давления на РФ, и эти меры трудно обосновать логически. «Такая политика Запада опирается на логику, полностью оторванную от действительности», — заявил Биричевский.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом глава государства отреагировал на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

Марина Совина
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