В МИД оценили логику Запада при введении санкций против России

Директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский оценил логику Запада при введении санкций против России. Он заявил РИА Новости, что решение вводить все новые рестрикции против Москвы трудно обосновать логически.

Он отметил, что в Евросоюзе (ЕС) продолжают звучать призывы к дальнейшему наращиванию санкционного давления на РФ.

«Такая политика Запада опирается на логику, полностью оторванную от действительности», — заявил Биричевский.

Ранее сообщалось, что Россия стала страной с самым большим числом наложенных санкций. Всего по состоянию на 7 марта против России ввели 5532 санкции с 2014 года.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом глава государства отреагировал на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.