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Минобороны России попросило Красный Крест помочь с эвакуацией на Украине

В Минобороны РФ попросили Красный Крест помочь эвакуировать гражданских из городов Украины

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Военнослужащие России обратились к Красному Кресту с просьбой о помощи в эвакуации гражданского населения из городов Украины. Об этом в среду заявил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев, его слова передает «Интерфакс».

«Обращаемся к авторитетным международным организациям, к Международному Комитету Красного Креста с просьбой принять безотлагательные меры по стимулированию киевских властей к выполнению всего комплекса мероприятий по подготовке к проведению эвакуации и формированию гуманитарных колонн», — сказал Мизинцев.

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Он выразил надежду на действенный механизм контроля организации, а также заявил, что ложи и обман киевских властей «становятся уже невыносимыми».

7 марта Кремль объявил введении «режима тишины», который начался в 10:00 на следующий день. Позже Украинская сторона выразила крайнюю заинтересованность в работе гуманитарных коридоров, заявив о готовности обеспечить безопасное движение по гумкоридору от города Сумы до Полтавы.

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Никита Абрамов
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