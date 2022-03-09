Минобороны России попросило Красный Крест помочь с эвакуацией на Украине

В Минобороны РФ попросили Красный Крест помочь эвакуировать гражданских из городов Украины

Военнослужащие России обратились к Красному Кресту с просьбой о помощи в эвакуации гражданского населения из городов Украины. Об этом в среду заявил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев, его слова передает «Интерфакс».

«Обращаемся к авторитетным международным организациям, к Международному Комитету Красного Креста с просьбой принять безотлагательные меры по стимулированию киевских властей к выполнению всего комплекса мероприятий по подготовке к проведению эвакуации и формированию гуманитарных колонн», — сказал Мизинцев.

Он выразил надежду на действенный механизм контроля организации, а также заявил, что ложи и обман киевских властей «становятся уже невыносимыми».

7 марта Кремль объявил введении «режима тишины», который начался в 10:00 на следующий день. Позже Украинская сторона выразила крайнюю заинтересованность в работе гуманитарных коридоров, заявив о готовности обеспечить безопасное движение по гумкоридору от города Сумы до Полтавы.