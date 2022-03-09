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США призвали американские нефтедобывающие компании срочно нарастить поставки

Глава минэнерго США Грэнхолм заявила о необходимости срочно нарастить поставки нефти

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм призвала американские компании, занимающиеся добычей нефти, в срочном порядке нарастить поставки, если у них имеется такая возможность, для стабилизации ситуации на рынке после решения о запрете на импорт российской нефти. Об этом сообщает РИА Новости.

«Нам необходимо ответственным образом нарастить в ближнесрочной перспективе поставки там, где это возможно, чтобы стабилизировать рынок и минимизировать ущерб для американских семей», — заявила она.

Также глава минэнерго отметила, что кризис на Украине будет иметь очень серьезные последствия для будущего мировой энергетики.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал, что Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) пообещали нарастить объемы добычи нефти для смягчения последствий сложной ситуации в энергетической сфере. Он уточнил, что страна недавно сделала такое объявление из-за ситуации на Украине.

Марина Совина
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