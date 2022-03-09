В Норвегии заявили о поставках газа в Европу на максимуме возможностей

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил, что страна поставляет в Европу максимальные объемы газа, которые может обеспечить. Об этом сообщает ТАСС.

«Норвегия поставляет газ на максимуме своих возможностей», — подчеркнул он. Политик добавил, что Норвегия обеспечивает порядка 20 процентов европейских потребностей в этом энергоресурсе. Премьер-министр подчеркнул, что из-за этого увеличить поставки внезапно не получится.

Ранее министр по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Великобритании Квази Квартенг заявил, что королевство планирует постепенно отказаться от импорта российской нефти и нефтепродуктов к концу 2022 года. Он также отметил, что Соединенное Королевство также изучает возможности прекращения импорта российского газа в страну.