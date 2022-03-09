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В Турции спрогнозировали дальнейший рост цен на нефть из-за санкций

Замглавы Минэнерго Турции заявил, что мировые цены на нефть продолжат расти из-за санкций

Фото: Nick Oxford / Reuters

Замглавы Минэнерго Турции Альпарслан Байрактар спрогнозировал дальнейший рост мировых цен на нефть после введения экономических санкций против России из-за ситуации на Украине. Он заявил об этом РИА Новости на полях энергетической конференции CERAWeek в Хьюстоне.

«Да. Такова простая математика — если предложение сокращается, цены идут вверх», — сказал Байрактар.

Ранее США решили одобрить запрет на импорт российской нефти. Перед этим сообщалось, что британская транснациональная топливная компания British Petroleum (BP) прекратит заключение новых сделок на покупку нефти и газа из России.

8 марта с похожим заявлением выступило руководство концерна Shell. Там объявили о намерениях перестать сотрудничать по всем нефтегазовым проектам в России.

Марина Совина
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