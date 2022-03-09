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RT пожаловался на ограничения со стороны Telegram

RT сообщил, что Telegram заблокировал показ превью постов канала в браузере

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Телеканал RT пожаловался на ограничения со стороны мессенджера Telegram. Соответствующий пост появился в официальном Telegram-канале СМИ.

«Telegram без предупреждения заблокировал показ эмбедов (превью) постов RT», — сообщили представители канала. По их словам, теперь при переходе по ссылкам на публикации RT в браузере пользователи больше не могут увидеть содержание постов. Вместо этого юзерам предлагают перейти в Telegram, чтобы прочитать их. «То же самое происходит и в самом Telegram — превью не открываются», — говорится в сообщении.

В RT добавили, что у других новостных СМИ в мессенджере такой проблемы не наблюдается. «Таким образом платформа пессимизирует наш контент», — сочли представители канала и добавили, что в настоящее время выясняют причину ограничения со стороны Telegram.

4 марта стало известно о блокировке Telegram-канала RT в странах Европейского союза. Об этом СМИ сообщило со ссылкой на жалобы своих европейских читателей. «Некоторые подписчики сообщают, что не могут открыть наш канал в Telegram», — написали представители канала.

До этого соцсеть Instagram заблокировала все аккаунты RT в 27 европейских странах. Аналогичные меры приняла и платформа Facebook.

Евгения Наумова
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