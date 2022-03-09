Стало известно о планах атаки Киева на Донбасс под руководством США

План наступления Киева на Донбасс разрабатывался совместно с руководством США. Об этом заявил военный эксперт Алексей Леонков, пишет News.ru.

По его словам, предыдущая риторика руководства Украины говорила о том, что решение вопроса с Донбассом будет лежать в противоположной плоскости от Минских соглашений. Таким образом, выбирался лишь военный путь развития событий, добавил Леонков.

Он рассказал, что с апреля прошлого года у линии боевого соприкосновения начали концентрироваться войска, плотность которых достигла максимума к февралю текущего года. «Я напомню, что 23 февраля в 23:20 на Луганском направлении состоялось боестолкновение, в котором участвовали значительные силы украинской армии, эта была так называемая проверка боем, после которой полномасштабное наступление должно было начаться вот прям сразу», — отметил специалист.

Леонков добавил, что данное направление выбрали в связи с тем, что его считают наиболее понятным для ведения на территории ДНР и ЛНР бронетанковых соединений для охвата городов и выхода к российской границе. Кроме того, был найден ноутбук, где содержались конкретные данные о том, что помимо Донецка в качестве следующей наступательной операции рассматривался Крым. Там операцию должны были начать 8 марта, подчеркнул военный эксперт.

«До сих пор все действия украинской армии и нацбатальонов идут под руководством США. Это, кстати, они сами признают. [Пресс-секретарь Белого дома] Джен Псаки говорила о том, что США делятся разведданными с украинскими подразделениями в режиме реального времени», — заключил Леонков.

Ранее он оценил шансы Киева на восстановление военной инфраструктуры после практически полного ее уничтожения Россией. По словам эксперта, ее восстановление займет много времени, и потому городу вряд ли удастся это сделать до окончания специальной операции.

