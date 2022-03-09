Белорусы получили фальшивые повестки в армию

Министерство обороны Белоруссии доложило о рассылке поддельных повесток с призывом в армию

Граждане Белоруссии получили фальшивые повестки в армию. Министерство обороны республики опровергло фейк и пообещало поймать организаторов рассылки. Об этом сообщил Telegram-канал, близкий к ведомству.

По сообщениям Минобороны страны, белорусы самостоятельно принесли поддельные повестки военным. От настоящих их отличает отсутствие гербовой печати, наличие нумерации и некорректное содержание.

По мнению авторов публикации, рассылка повесток с призывом в армию была «неудачной попыткой раскачать белорусов». На данный момент никаких мероприятий мобилизации в Вооруженных силах Белоруссии не проводится, уточнили в канале.

Повестки белорусам пришли на фоне продолжающейся российской спецоперации на Украине. Известно, что Вооруженные силы России наносили удар по украинской военной инфраструктуре в том числе с территории Белоруссии. Однако непосредственно белорусская армия в столкновениях с Украиной не участвует, заверил ранее президент республики Александр Лукашенко.

Минобороны Белоруссии 6 марта опровергло появившиеся в социальных сетях сообщения о якобы находящихся на Украине белорусских десантниках.