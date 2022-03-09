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Назван размер выплат для завоевавших медали на Играх-2022 москвичей

Победителям Олимпиады-2022 из Москвы дополнительно выплатят по 4 миллиона рублей

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Московские спортсмены, завоевавшие медали на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине, получат дополнительные выплаты от столичных властей. Об этом сообщает ТАСС.

Мэр города Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому победителям Игр заплатят по 4 миллиона рублей, а серебряным и бронзовым призерам — по 2,5 и 1,7 миллиона соответственно. Тренеры, участвовавшие в подготовке ставших призерами Олимпиады спортсменов, получат по 50 процентов от этих сумм.

Столичные власти подчеркнули, что московские спортсмены завоевали 41 процент от общего числа медалей сборной России на Олимпиаде в Пекине. Атлеты из столицы выиграли три золотые, шесть серебряных и четыре бронзовые награды. Правительство страны перед стартом Игр утвердило призовые для всех российских спортсменов-медалистов: 4 миллиона рублей за золотую, 2,5 миллиона — за серебряную и 1,7 миллиона — за бронзовую награды.

Зимние Игры-2022 прошли с 4 по 20 февраля. Россияне по общему числу медалей (32) заняли второе место в командном зачете. На счету спортсменов из России шесть золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых наград.

Алексей Гусев
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