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Стали известны размеры вознаграждений российским чемпионам и призерам Олимпиады

Российским спортсменам выплатят по 4 млн рублей за золотые медали на Олимпиаде в Пекине

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Стали известны размеры вознаграждений российским чемпионам и призерам Олимпиады в Пекине. Об этом сообщается на сайте правительства России.

Российские спортсмены, завоевавшие золотые медали на Играх-2022, получат от государства по четыре миллиона рублей. За серебро олимпийцам выплатят по 2,5 миллиона рублей, за бронзу — по 1,7 миллиона.

Аналогичные суммы получат чемпионы и призеры Паралимпийских игр. Также денежные премии будут выплачены тренерам и специалистам, которые участвовали в подготовке спортсменов.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Атлеты выступят в 15 дисциплинах по семи видам спорта. Всего будет разыграно 109 комплектов медалей. Россия выступит на Играх в нейтральном статусе из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Дарья Коршунова
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