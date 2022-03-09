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Президент SpaceX рассказала о работе с Украиной по Starlink

Компания SpaceX работала с Украиной над использованием Starlink несколько недель
Гвинн Шотвелл

Гвинн Шотвелл. Фото: Scott Audette / Reuters

Президент американской компании SpaceX Гвинн Шотвелл рассказала о работе с Украиной по системе спутникового интернета Starlink. Об этом сообщает издание SpaceNews.

По словам Шотвелл, в компании для возможности использования Starlink на Украине работали с Киевом несколько недель. «Мы работали с украинцами полтора месяца или около того», — сказала она.

Президент уточнила, что разрешение на использование Starlink на Украине не было получено вплоть до 24 февраля. «Но потом они написали в Twitter», — вспомнила Шотвелл.

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Иван Потапов
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