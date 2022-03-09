Назван возможный срок возобновления торгов на бирже в России

Торги на бирже в России могут быть возобновлены в течение двух-трех недель, предположил экономист Павел Самиев в разговоре с «Лентой.ру». Он объяснил, что текущее внутриэкономическое состояние является беспрецедентным ввиду тяжелых санкций, а также ряда регулятивных мер. Специалист подчеркнул, что шаг в виде временного закрытия торгов является оправданным.

Московская биржа отменила торги в секциях фондового и срочного рынков 28 февраля, а затем не стала торговать акциями с 1 по 5 марта. Эти шаги площадка предприняла по инициативе Центробанка. 9 марта торги так и не открылись.

Возможные сроки

«Никто не может сказать, что произойдет, когда откроется биржа. Может случиться так, что эффект накопленного негативного информационного фона еще сильнее снизит котировки. А может оказаться и так, что начнутся наоборот движения вверх, и первый же день завершится ростом. Все будет зависеть от того, каким окажется информационный фон в день открытия торгов», — считает экономист.

Самиев напомнил, что приостановка торгов была и в США после теракта 11 сентября 2001 года. Тогда биржу закрывали на неделю. По его словам, если бы торги возобновили сразу же или, например, на второй день после трагедии, обвал оказался бы катастрофическим.

«Зато через неделю такого эффекта уже не было. Падение, конечно, произошло, но в пределах 10 процентов. У нас же ситуация продолжающегося шока: постоянные новые события, негативные инфоповоды. И это не способствует решению вопроса об открытии торгов. Открытым остается и вопрос о том, как будут инвестированы средства Фонда национального благосостояния (ФНБ). Было объявлено, что пустят их как раз на покупку бумаг на рынке после резкого снижения стоимости. В целом, это может сыграть существенную роль», — считает Самиев.

Он добавил, что, несмотря на то, что биржу нельзя держать закрытой вечно, тем не менее, еще две-три недели закрытия торгов вполне допустимы.

«Сейчас приняты беспрецедентные меры, ограничительные, дополнительные регулятивные изменения. Они не являются обычной, нормальной практикой. Так что в такой ситуации и биржу можно держать закрытой еще достаточно долго. Не год-два, конечно, но недели две-три — вполне», — заключил экономист.

4 марта Мосбиржа запретила проведение коротких позиций по евро на валютном и фондовом рынках площадки. На ней торгуются две пары, связанные с евро, — евро-доллар и евро-рубль. За десять дней до этого ЦБ временно запретил брокерам проводить короткие продажи на биржевом и внебиржевом рынке («шортить») «в целях обеспечения защиты прав и законных интересов инвесторов на финансовых рынках, снижения рисков и ограничения чрезмерной волатильности».