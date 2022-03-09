США поставят Польше две батареи ЗРК PATRIOT по линии НАТО

США по приглашению Польши перебросят в страну две батареи зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot для отражения «потенциальных угроз НАТО». Об этом РИА Новости сообщил представитель Европейского командования (EUCOM) американских вооруженных сил Адам Миллер.

«По указанию министра обороны и по приглашению наших польских союзников командующий Европейским командованием ВС США генерал Уолтерс отдал приказ о передислокации двух батарей ЗРК Patriot в Польшу», — сообщил Миллер.

По его словам, такой шаг был предпринят в качестве «упреждающей меры в целях противодействия любым потенциальным угрозам для США, сил союзников и территории НАТО».

Он назвал это решение разумной защитной мерой, сославшись на Статью 5 Устава НАТО, согласно которой вооруженное нападение на одного члена альянса будет рассматриваться как нападение на НАТО в целом. «Это никоим образом не направлено на поддержку каких-либо наступательных операций», — заверил Миллер.

Ранее премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил о невозможности самостоятельно поставлять Миг-29 Украине. Он подчеркнул, что Польша и НАТО не являются участниками конфликта в этой стране. По этой причине Варшава пришла к выводу о необходимости передать свои истребители МиГ-29 на американскую авиабазу «Рамштайн» в Германии для отправки самолетов на Украину.

Однако позднее Пентагон отверг эту идею. При этом представитель ведомства Джон Кирби уточнил, что Вашингтон считает, что решение о передаче самолетов, которыми владеет Польша, является делом Варшавы.

