Пентагон отверг идею использовать базу НАТО для отправки самолетов на Украину

Пентагон отверг идею Польши использовать базу НАТО в ФРГ «Рамштайн» для отправки самолетов на Украину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби.

По его словам, Вашингтон считает, что решение о передаче самолетов, которыми владеет Польша, является делом Варшавы.

«Мы продолжим консультации с Польшей и нашими союзниками по НАТО об этой проблеме и о логистических сложностях, которые она представляет, но мы не считаем предложение Польши разумным», — говорится в заявлении.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки оценила возможную передачу советских боевых самолетов Украине. Псаки заявила, что Вашингтон не возражал бы против решения Польши передать самолеты, и власти США активно обсуждают этот вопрос с союзниками по НАТО.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Большинство западных стран отреагировали на действия России на Украине жесткими санкциями.