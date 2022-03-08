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США оценили возможную передачу советских боевых самолетов Украине

Псаки: Вашингтон не возражал бы против передачи Польшей Украине советских боевых самолетов
Джен Псаки

Джен Псаки. Фото: РИА Новости

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки оценила возможную передачу советских боевых самолетов Украине. Ее слова передает ТАСС.

Псаки заявила, что Вашингтон не возражал бы против решения Польши передать самолеты, и власти США активно обсуждают этот вопрос с союзниками по НАТО. «Это суверенное решение, которое будет принимать Польша», — отметила представитель Белого дома.

Она подчеркнула, что есть «целый ряд практических трудностей» по транспортировке самолетов на Украину. «Они перелетят туда? Откуда они вылетят? Где они приземлятся? Все это очень важные вопросы», — заявила Псаки. Пресс-секретарь уточнила, что если самолеты вылетят из авиабазы НАТО в Польше, то это может привести к обстоятельствам, «создающим угрозу».

Ранее стало известно, что погранохрана Польши сообщила о прибытии в страну более 800 тысяч беженцев с Украины. Правительство тем временем начало изымать объекты недвижимости в собственности России.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Большинство западных стран отреагировали на действия России на Украине жесткими санкциями.

Марина Совина
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