Польша отчиталась о приеме 800 тысяч беженцев с Украины

Более 800 тысяч украинских беженцев въехали в Польшу с начала военной операции России в регионе. Об этом сообщили в Пограничной службе страны, пишет ТАСС.

К вечеру 5 марта ведомство отчиталось о приеме 827 тысяч вынужденных эмигрантов.

По данным службы, только до полудня в этот день в республику въехали 74 тысячи человек.

Ранее в ООН заявили, что за одну неделю спецоперации на Украине ее покинули более одного миллиона человек. Кроме Польши, люди уезжают в Венгрию, Словакию, Румынию и Молдавию и другие европейские страны.