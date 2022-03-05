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Польша отчиталась о приеме 800 тысяч беженцев с Украины

Пограничная служба Польши сообщила, что в страну въехало 827 тысяч украинских беженцев

Фото: Grzegorz Celejewski / Agencja Wyborcza.pl / Reuters

Более 800 тысяч украинских беженцев въехали в Польшу с начала военной операции России в регионе. Об этом сообщили в Пограничной службе страны, пишет ТАСС.

К вечеру 5 марта ведомство отчиталось о приеме 827 тысяч вынужденных эмигрантов.

По данным службы, только до полудня в этот день в республику въехали 74 тысячи человек.

Ранее в ООН заявили, что за одну неделю спецоперации на Украине ее покинули более одного миллиона человек. Кроме Польши, люди уезжают в Венгрию, Словакию, Румынию и Молдавию и другие европейские страны.

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Алевтина Запольская
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