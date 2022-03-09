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В Минпромторге оценили запасы жизненно важных лекарств в России

В Минпромторге сообщили, что жизненно необходимых лекарств в России хватит на год

Фото: Александр Погожев / Коммерсантъ

В России сформирован запас жизненно важных лекарств и сырья для них, которого хватит на срок до года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минпромторга.

Там отметили, что по большинству международных непатентованных наименований запас продукции превышает четверть от общего годового объема продаж за 2021 год.

В Минпромторге также отметили, что ведомством ведется совместная работа с Минтрансом, целью которой является решение логистических проблем, связанных с доставкой лекарств и сырья, ведется работа по поиску новых коридоров поставок.

Также сейчас ведется работа с Минздравом, который рассматривает возможность внесения изменений в регистрационное досье на лекарства, возможности замены фармсубстанций и сырья, из которого оно будет изготовлено.

Ранее российские фармкомпании пожаловались на возможные перебои с поставками сырья. В том числе есть сложности с поставками из Китая и Индии, а импортные субстанции подорожали более чем на 30 процентов.

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