Зеленский назвал число эвакуированных из Киевской области и Сум

Президент Украины Владимир Зеленский назвал число мирных жителей, эвакуированных из Киевской области и города Сумы. Об этом он высказался в своем видеообращении, передает «Радио Sputnik».

Зеленский заявил, что из городов и поселков Киевской области эвакуировали более 18 тысяч человек. Он также уточнил, что из Сум были вывезены 1600 студентов и 3500 жителей города.

Украинский президент добавил, что Киев будет предпринимать все усилия для продолжения работы гуманитарных коридоров.

8 марта сообщалось, что в Сумах началась эвакуация местных жителей в Полтаву. До этого Министерство обороны России подтвердило открытие гуманитарных коридоров из ряда городов Украины, в том числе из Сум. Накануне ведомство также объявило о введении «режима тишины», запланированного для эвакуации украинских граждан.