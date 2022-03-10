В Минобороны рассказали о планах США изучать на Украине чуму и сибирскую язву

В Минобороны РФ заявили, что США планировали изучать на Украине чуму и сибирскую язву

США планировали изучать на Украине работы по патогенам птиц, летучих мышей и рептилий с дальнейшим переходом к изучению возможности переноса ими африканской чумы свиней и сибирской язвы, сообщили «Ленте.ру» в Минобороны России.

«Особый интерес вызвала детальная информация о реализации США на территории Украины проекта по изучению переноса патогенов мигрирующими между Украиной и Россией, другими соседними странами дикими птицами. Согласно документам, американская сторона планировала вести на Украине в 2022 работы по патогенам птиц, летучих мышей и рептилий с дальнейшим переходом к изучению возможности переноса ими африканской чумы свиней и сибирской язвы», — заявили в ведомстве.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки опровергла информацию о том, что США занимаются разработкой химического и биологического оружия на Украине. По ее словам, Вашингтон выполняет обязательства в рамках конвенции о запрете химического оружия и конвенции о биологическом оружии.

Вместе с тем 9 марта замгоссекретаря Соединенных Штатов по политическим делам Виктория Нуланд подтвердила разработку биологического оружия на Украине. Она выразила опасения, что российские военные возьмут эти лаборатории под контроль.

Представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, заметил, что наличие американских биолабораторий на территории Украины и их деятельность будут интересны всему миру. Он также рассказал, что российские специалисты работают с лабораториями и результаты их деятельности будут обнародованы «своевременно».