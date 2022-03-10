На Курилах отразили налет условного противника с помощью модернизированных С-300

Подразделения ВВО применили зенитные системы С-300В4 в ходе тренировки на Курилах

Расчеты зенитных ракетных систем (ЗРС) С-300В4 Восточного военного округа (ВВО) отразили авианалет условного противника. Поражение целей подразделениями ВВО с помощью ракет модернизированных С-300 отработали в ходе тренировки на Курильских островах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ВВО.

В ходе тренировки дежурным силам передали информацию о группе нарушителей воздушных границ. После этого расчеты С-300В4 выполнили поиск, распознавание и сопровождение целей, которые имитировали авианалет условного противника. Расчеты выполнили учебный обстрел целей.

В пресс-службе уточнили, что военные поразили все цели. Также расчеты отработали оперативный обмен данными внутри единой системы противовоздушной обороны округа.

В сообщении отметили, что С-300В4 впервые поступили в зенитное ракетное соединение ВВО на Дальнем Востоке в 2020 году. Модернизированная система может поражать цели на дальностях до 400 километров. Также С-300В4 может сбивать баллистические ракеты.

В октябре 2021 года С-300В4 применили на учениях по противовоздушной обороне. ЗРС поразили цели, сходившие с высоты более 150 километров.

В декабре 2020 года в Восточном военном округе сообщили о размещении С-300В4 на Курильских островах.