Огромный крокодил поймал летучую лисицу в прыжке и попал на видео

Крокодил выпрыгнул из воды и на лету схватил зубами крылана

Крокодил в австралийском штате Квинсленд выпрыгнул из воды и на лету поймал крылана. Рептилия попала на видео, на которое обратило внимание издание Newsweek.

Владелец компании-организатора круизов для наблюдения за крокодилами и другими дикими животными Дэвид Уайт снял на видео, как крокодил схватил летучую лисицу.

На записи показано, как множество крыланов летает над рекой Дейнтри. Когда один из них подлетает к поверхности, огромный гребнистый крокодил появляется из-под воды и в прыжке хватает зверька зубами.

«Я видел, как крокодилы возбуждаются, когда лисицы пьют воду, но за 25 лет я никогда не видел, чтобы они выпрыгивали из воды и ловили их», — пояснил Уайт. Он подчеркнул, что не мог поверить в увиденное и был в шоке от скорости и точности броска крокодила.

Гребнистые крокодилы обитают на побережье и в речных системах на севере Австралии. Эти рептилии — хищники, которые питаются птицами, буйволами, кабанами, крыланами и рыбой. Гребнистые крокодилы крупнее своих пресноводных сородичей, они вырастают до шести метров в длину и весят до тонны.

Ранее в Национальном парке Крюгера в ЮАР птица устроила драку с упавшим с дерева крыланом. В течение нескольких минут птица кружила вокруг рукокрылого и несколько раз клюнула его.