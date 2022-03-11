Названа причина отказа Карпина работать с двумя клубами РПЛ

«Чемпионат.com»: тренер Валерий Карпин отказался работать с «Локомотивом» и «Краснодаром»

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин отказался работать с московским «Локомотивом» и «Краснодаром». Об этом сообщает «Чемпионат.com» со ссылкой на источники.

По информации издания, оба клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) предлагали специалисту совмещать работу с должностью главного тренера сборной, однако получили отказ. Причиной стало то, что Карпин находится в дружеских отношениях с президентом «Ростова» Арташесом Арутюнянцом. В результате выбор был сделан в пользу этой команды.

О новом контракте Карпина со сборной России стало известно 10 марта. Соглашение со специалистом продлено до конца 2022 года. Отмечается, что Карпин сможет совмещать работу с должностью главного тренера «Ростова» до того момента, как сборная России вернется к выступлению на международной арене.

Карпин возглавил национальную команду летом 2021 года. Под его руководством сборная вышла в стыковые матчи за выход на чемпионат мира 2022 года в Катаре, однако из-за санкций ФИФА и УЕФА лишилась возможности принять участие в турнире. До этого тренер четыре сезона руководил «Ростовом».