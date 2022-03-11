Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Салават Юлаев
3:2
Завершен
Сибирь
КХЛ - плей-офф|1/4 финала - Восток. 5-й матч
Динамо М
5:2
Завершен
Северсталь
КХЛ - плей-офф|1/4 финала - Запад. 5-й матч
Севилья
1:0
Завершен
Вест Хэм Юнайтед
Лига Европы|1/8 финала. 1-й матч
Норвич Сити
1:3
Завершен
Челси
Англия - Премьер-лига|30-й тур
Лидс Юнайтед
0:3
Завершен
Астон Вилла
Англия - Премьер-лига|20-й тур
Аталанта
3:2
Завершен
Байер
Лига Европы|1/8 финала. 1-й матч
Спорт

Названа причина отказа Карпина работать с двумя клубами РПЛ

«Чемпионат.com»: тренер Валерий Карпин отказался работать с «Локомотивом» и «Краснодаром»

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин отказался работать с московским «Локомотивом» и «Краснодаром». Об этом сообщает «Чемпионат.com» со ссылкой на источники.

По информации издания, оба клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) предлагали специалисту совмещать работу с должностью главного тренера сборной, однако получили отказ. Причиной стало то, что Карпин находится в дружеских отношениях с президентом «Ростова» Арташесом Арутюнянцом. В результате выбор был сделан в пользу этой команды.

О новом контракте Карпина со сборной России стало известно 10 марта. Соглашение со специалистом продлено до конца 2022 года. Отмечается, что Карпин сможет совмещать работу с должностью главного тренера «Ростова» до того момента, как сборная России вернется к выступлению на международной арене.

Карпин возглавил национальную команду летом 2021 года. Под его руководством сборная вышла в стыковые матчи за выход на чемпионат мира 2022 года в Катаре, однако из-за санкций ФИФА и УЕФА лишилась возможности принять участие в турнире. До этого тренер четыре сезона руководил «Ростовом».

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
Минобороны России назвало число иностранцев в заложниках у украинских радикалов
В МИД допустили вероятность более жестких санкций против России
США объяснили свою позицию против передачи польских истребителей Украине
Байден захотел включить Колумбию в число основных союзников США вне НАТО
США рассказали о формате своего участия в работе биолабораторий на Украине
Turkish Airlines опровергла введение ограничений на билеты для россиян
В МИД заявили о готовности России противостоять санкциям
Москвичи назвали главный недостаток «несуществующего» района
ВМС США признали крейсеры Ticonderoga небезопасными
Назван срок возвращения экономики России к росту
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.