В России заблокируют два сервиса Meta

Депутат Боярский заявил, что в России в ближайшее время заблокируют сервисы Meta

Сервисы компании Meta, в которую входят Facebook и Instagram, будут заблокированы на территории России в ближайшее время. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по информполитике, информтехнологиям и связи Сергей Боярский.

Депутат пообещал не оставить без ответа действия американской компании, которая планировала временно разрешить своим сервисам в ряде стран не блокировать призывы к насилию в отношении российских военнослужащих.

«Весь инструментарий реакций на подобного рода противоправные действия у Роскомнадзора есть. И что-то мне подсказывает, что в ближайшее время все сервисы Meta на территории Российской Федерации будут заблокированы», — заявил Боярский.

Уточняется, что мессенджер WhatsApp продолжит работать после блокировки американской компании Meta, поскольку это средство общения, а не размещения информации.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении американской компании Meta Platforms в связи с незаконными призывами. Действия корпорации содержат признаки преступлений, предусмотренных статьями 280 и 205.1 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности; содействие террористической деятельности).

До этого Генеральная прокуратура России направила в суд заявление о признании Meta экстремистской организацией и потребовала запретить ее деятельность на территории страны.