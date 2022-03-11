Еще в одном российском регионе отменили ковид-сертификаты

Власти Псковской области с 11 марта отменили ковид-сертификаты для посещения общепита

В Псковской области из-за улучшения эпидемиологической ситуации с пятницы, 11 марта, отменили ковид-сертификаты

для посещения учреждений культуры, общепита и спортивных мероприятий. Об этом сообщается на сайте правительства российского региона.

Кроме того, в регионе снимается запрет на посещение несовершеннолетними торговых центров без родителей, кинозалы и театры теперь могут заполняться выше 70 процентов.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников пояснил, что загрузка коечного фонда упала почти до 60 процентов, в общей сложности на амбулаторном и стационарном лечении находятся 4 тысячи человек.

«Можно с уверенностью сказать, что мы с вами прошли самый сложный пик заболеваемости, который был зафиксирован с начала распространения инфекции», — отметил он.

В Псковской области также снимут требование о переводе 30 процентов сотрудников на удаленный режим работы и самоизоляции для лиц старше 60 лет.

9 марта в Карачаево-Черкесии из-за улучшения ситуации с COVID-19 сняли основные ограничения, в том числе отменили ковид-сертификаты.

Кроме того, были отменены рекомендации по переводу сотрудников на дистанционный формат работы.