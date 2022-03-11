Россиянам рассказали о способе выгрузить все свои данные из Instagram

Эксперт Зыков рассказал о выгрузке данных из Instagram через запрос архива и сервисы

Выгрузить все свои данные из Instagram россияне могут двумя доступными способами — воспользоваться сторонним сервисом или запросить архив в настройках самой соцсети, рассказал «Ленте.ру» директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков.

По словам эксперта, существует множество сторонних сервисов, которые предлагают такие услуги. Однако Зыков не рекомендовал к ним прибегать, чтобы не допустить утечки данных.

Самый простой способ — это зайти в настройки и заказать выписку архива. Они за день-два подготовят, и можно скачать это, как в Instagram, так и в Facebook. Дело в том, что европейское законодательство позволяет вам заказать выписку всей вашей информации, которую о вас собрала компания Meta — это фото, видео, переписка, текст и рекламная информация о вас Владимир Зыков директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров

Ранее Генпрокуратура России направила в Роскомнадзор требование об ограничении доступа к социальной сети Instagram, а Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении американской компании Meta Platforms в связи с незаконными призывами в Facebook и Instagram к насилию в отношении российских военнослужащих.

При этом председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас, слова которого приводит РИА Новости, уточнил, что гражданам, которые, в случае запрета Facebook и Instagram в России, будут обходить блокировки для подключения к ним, не грозят санкции.