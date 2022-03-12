Колумбийский футболист «Зенита» назвал единственный минус жизни в России

Футболист «Зенита» Вильмар Барриос заявил, что не адаптировался к климату в России

Колумбийский полузащитник петербургского «Зенита» Вильмар Барриос назвал минус жизни в России. Его слова приводит «Спорт день за днем».

«Признаюсь, что климат — единственная вещь в России, к чему я не адаптировался. Я — из страны, где 365 дней в году светит солнце. Когда на улице холодно, сложно получать удовольствие от всего, что не касается работы», — заявил футболист. Он рассказал, что родственники постоянно спрашивают его о российском холоде и сам он спасается игрой в футбол.

Барриос перешел в «Зенит» в феврале 2019 года из аргентинского клуба «Бока Хуниорс». В составе петербургского клуба он стал трехкратным чемпионом России, выиграл Кубок и Суперкубок страны. Контракт Барриоса с «Зенитом» истекает летом 2023 года. Также хавбек выступает за сборную Колумбии. Он принял участие в чемпионате мира-2018, который проходил в России.

В апреле прошлого года сербский нападающий Джордже Деспотович, на тот момент представлявший «Рубин», рассказал о главном минусе выступления в Российской премьер-лиге. По словам игрока, ему не нравятся общекомандные заезды в гостиницу накануне матчей, так как ему сложно уснуть не в своей кровати.