Сербский футболист назвал главный минус игры в России

Сербский нападающий «Рубина» Джордже Деспотович рассказал о главном минусе выступления в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом сообщает Sport24.

По словам игрока, ему не нравятся общекомандные заезды в гостиницу накануне матчей. «Если ты умный человек, ты можешь сам себя подготовить дома. Но если хочешь бухать, то можешь и в гостинице это сделать», — заявил серб. Деспотович также добавил, что ему сложно уснуть не в своей кровати.

В нынешнем сезоне Деспотович провел в РПЛ 20 матчей. Сербский форвард забил 11 мячей и сделал три голевые передачи. До перехода в «Рубин» игрок выступал за «Оренбург». Нападающий играл за юношескую и молодежную сборные Сербии, вызывался в национальную команду страны, но пока не дебютировал в ее составе.

18 марта игравший за московский «Спартак» бразилец Жоао Карлос назвал главные минусы жизни в России. Защитник отметил столичные пробки и расизм.