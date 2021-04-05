«Зенит» победил в матче РПЛ и сохранил отрыв от «Спартака»

«Зенит» дома обыграл «Химки» во встрече 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в понедельник, 5 апреля, и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. В составе победителей голами отметились Вячеслав Караваев и Андрей Мостовой.

Победа позволила «Зениту» набрать 51 очко и сохранить четырехочковый отрыв от занимающего второе место «Спартака». «Химки» имеют в активе 35 очков и находятся на девятой позиции.

«Зенит» в следующем туре 11 апреля на выезде сыграет с «Сочи». «Химки» днем раньше дома примут «Тамбов».