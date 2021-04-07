Назвавшему главный минус игры в России сербскому футболисту предложили уехать

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко выступил с критикой сербского форварда «Рубина» Джордже Деспотовича. Соответствующий комментарий игрок оставил в Instagram-аккаунте «Чемпионат.com».

Спортсмен отметил, что команды часто заезжают в отель накануне матчей даже в Англии. В связи с этим россиянин призвал серба молчать и играть в футбол. «Но а если тебе что-то не нравится, чемодан — вокзал!» — добавил Павлюченко.

Во вторник, 6 апреля, Деспотович заявил, что ему не нравится российская практика с обязательным заездом команд в гостиницу накануне матчей. Он отметил, что умный человек хорошо подготовится к игре и дома, а глупый сможет нарушить режим и в отеле.

В нынешнем сезоне Деспотович провел в РПЛ 20 матчей. Сербский форвард забил 11 мячей и сделал три голевые передачи. До перехода в «Рубин» игрок выступал за «Оренбург».