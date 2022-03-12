Россия приготовилась к противостоянию с Евросоюзом в энергосфере

В МИД РФ заявили, что Россия одержит верх в борьбе с Евросоюзом в энергетической сфере

Россия приготовилась к жесткому противостоянию с Европейским союзом (ЕС) в энергетической сфере. Об этом заявил директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Николай Кобринец, его слова приводит «Интерфакс».

По его словам, у российской стороны больший запас прочности и выше шансы одержать верх в этой борьбе. Дипломат напомнил, что Брюссель крайне зависим от Москвы в энергосфере: на Россию приходится 45 процентов поставляемого в Евросоюз газа, 25 процентов нефти и 45 процентов угля.

Кобринец подчеркнул, что в конечном итоге цену за попытки ЕС отказаться от российских энергоносителей придется платить обычным потребителям. «До какого уровня взлетят цены — неизвестно. Но уже сейчас понятно, что за газ, нефть и электроэнергию ЕСовцам придется платить втридорога, если не больше. Это их выбор», — сказал он.

Ранее стало известно, что Евросоюз намерен отказаться от покупки российских энергоресурсов. В то же время глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен признала, что ЕС будет сложно полностью отказаться от поставок газа из России. По ее словам, для полного отказа понадобится разумное потребление энергии гражданами стран-членов объединения.

Глава МИД России Сергей Лавров, в свою очередь, заявил, что Москва не сомневается в том, что для российских нефти и газа найдутся новые покупатели на мировом рынке энергоресурсов вместо европейских. Он также подчеркнул, что Россия никогда не использовала и не планирует использовать газ и нефть в качестве оружия.