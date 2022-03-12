В МИД обвинили Вашингтон в ухудшении отношений между Россией и США

Замглавы МИД Рябков заявил о вине Вашингтона в деградации отношений между РФ и США

Отношения России и США отброшены далеко назад — в этом виноват Вашингтон. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, его цитирует ТАСС.

«Мы отброшены в наших отношениях далеко назад. Вина за это целиком на американской стороне и на сменяющих друг друга администрациях», — заявил замглавы МИД.

По его словам, российские власти будут работать над тем, чтобы избежать негативного эффекта от американских санкций. Такие возможности в стране есть, считает Рябков.

При разработке ответных санкций в адрес США Москва проявит хладнокровие, подчеркнул заместитель министра иностранных дел. Он уверен, что Вашингтон объявил бы об антироссийских ограничениях вне зависимости от начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины.

Ранее Рябков ответил на заявление президента США Джо Байдена о начале третьей мировой войне. Он считает, что подобные заявления являются попыткой сыграть на нервах. Москва не делала никаких шагов, которые можно было бы расценить как эскалацию, считает Рябков.

Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции по защите Донбасса 24 февраля. Глава государства заявил, что спецоперация стала ответом на просьбы о военной помощи от руководителей ДНР и ЛНР.