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Премьер Японии предложил реформировать Совбез ООН из-за России

Kyodo: премьер Японии Кисида выступил за реформу СБ ООН в связи с действиями РФ
Фумио Кисида

Фумио Кисида. Фото: Keystone Press Agency/ Globallookpress.com

Премьер-министр Японии Фумио Кисида предложил реформировать Совет Безопасности ООН из-за действий России в ходе проведения спецоперации на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo.

Глава правительства выступил с подобной инициативой в ходе съезда правящей Либерально-демократической партии. Агентство не раскрывает суть реформ, предложенных политиком.

Ранее министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси оценил возможность введения Токио каких-либо мер в отношении российских дипломатов из-за ситуации вокруг Украины. По его словам, подобные действия связаны с разрывом дипломатических отношений, на момент 8 марта это не рассматривалось до особых обстоятельств.

До этого генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно заявил, что страна выражает протест из-за внесения в список недружественных государств России. По словам Мацуно, внесение Японии Россией в качестве недружественной страны «вызывает сожаление».

Марина Совина
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