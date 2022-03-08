В Японии оценили возможность введения мер против российских дипломатов

Министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси оценил возможность введения Токио каких-либо мер в отношении российских дипломатов из-за ситуации вокруг Украины. Об этом он заявил в ходе дебатов в парламенте, передает ТАСС.

По его словам, подобные действия связаны с разрывом дипломатических отношений. «На данный момент, пока нет каких-либо особых обстоятельств, мы не рассматриваем (такие меры — прим. «Лента.ру»)», — подчеркнул глава МИД Японии.

Ранее генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно заявил, что страна выражает протест из-за внесения в список недружественных государств России. По словам Мацуно, внесение Японии Россией в качестве недружественной страны «вызывает сожаление». «По дипломатическим каналам нами был заявлен протест», — добавил он.

