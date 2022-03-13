Политолог высказался о возможной причастности Ирана к атаке на иракский Эрбиль

Политолог Тарасов: за ракетным обстрелом в иракском Эрбиле стоят внутренние силы

Ракетный обстрел города Эрбиль, который является столицей Иракского Курдистана, не выгоден Ирану. За атакой, которая произошла в районе консульства США, могут стоять внутренние силы, предположил в разговоре с «Лентой.ру» политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов.

Несмотря на сообщение Associated Press, что атака на иракский Эрбиль велась с территории Ирана, он вряд ли к ней причастен. Сейчас участие в каком-либо конфликте может помешать переговорам по иранской ядерной сделке, поэтому Тегеран даже не высказывается по многим вопросам, считает политолог.

«Ирану сейчас не до этого, он занят подписанием соглашения по своей ядерной программе, переговоры по которой идут в Вене. Для него это принципиально важно и более глобально, сейчас Иран не заинтересован в развязывании или активном принятии участия в каком-то региональном конфликте», — объяснил он.

Внутри Ирака есть заинтересованные лица, которые пытаются втянуть в конфликт запредельные страны, в частности Иран. За обстрелом стоят внутренние силы, которые делят власть в стране, уверен Станислав Тарасов.

«Это типичный случай, характерный для современного Ирака, где политическая ситуация остается нестабильной — не сформировано правительство, идет внутриполитическая борьба между группировками Курдистана, шиитами и суннитами, наносятся удары по различным районам Ирака, постоянно обстреливается "зеленая зона", где проживает дипломатический корпус. Удар по Эрбилю я рассматриваю не с точки зрения какой-то внешней агрессии. Это, скорее, проявление внутриполитической борьбы, которая характерна для самого Ирака», — заключил политолог.

В ночь на 13 марта несколько ракет упали в районе американского генконсульства в иракском городе Эрбиль. По данным СМИ, было выпущено не менее 12 ракет. Информации о пострадавших и разрушениях нет. Представитель министерства обороны США заявил, что город был обстрелян с территории соседнего Ирана.

Местное телевидение сообщило, что иранская армия ставила целью уничтожить дислоцированные в регионе «секретные израильские базы».