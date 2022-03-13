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Дуров иронично прокомментировал блокировку Instagram в России

Павел Дуров перед блокировкой Instagram в России: cтоит ли мне постить здесь почаще?

Фото: @durov

Российский предприниматель и основатель мессенджера Telegram Павел Дуров иронично прокомментировал блокировку социальной сети Instagram. Соответствующий пост он разместил у себя на странице в Instagram.

«Стоит ли мне постить здесь почаще?», — написал он перед окончательной блокировкой соцсети. Ранее глава Instagram Адам Моззери подтвердил, что платформа будет заблокирована на территории России в понедельник, 14 марта.

В пятницу, 11 марта, компания Meta, которой принадлежит Facebook и Instagram, объявила об изменении политики. В письме модераторам двух площадок говорилось, что в ряде стран Meta временно разрешит своим социальным сетям не блокировать призывы пользователей к насилию в отношении россиян.

После этого Генпрокуратура направила в суд заявление о признании Meta экстремистской организацией и потребовало запретить ее деятельность на территории России. Кроме того, Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении компании. В свою очередь, Роскомнадзор объявил, что ограничит доступ к Instagram на территории России.

Марина Совина
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