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Депутат Европарламента назвала расизмом отстранение российских спортсменов

Депутат Европарламента Андерсон назвала расизмом санкции против российских спортсменов

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Депутат Европарламента от партии «Альтернатива для Германии» Кристин Андерсон выступила с речью и высказалась об отстранении российских спортсменов от международных турниров. Ее слова приводятся на сайте представительного органа.

Андерсон назвала расизмом санкции против россиян в сфере культуры и спорта. «Политические лидеры своими заявлениями ведут нас прямо в племенные общества. Настоящий позор», — заявила она. Депутат обратила внимание на то, что, согласно Хартии по правам человека, не должны ущемляться из-за происхождения, расы или политических взглядов.

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9 марта

Ранее в марте главный тренер клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) «Тоттенхэм» Антонио Конте назвал решение об отстранении россиян печальным и несправедливым. Он подчеркнул, что российские спортсмены проделывают большую работу, чтобы соревноваться.

28 февраля Международный олимпийский комитет выступил за недопуск российских спортсменов к участию в международных стартах. Исполком организации мотивировал рекомендацию стремлением обеспечить защиту честности соревнований и безопасности их участников. После этого большинство спортивных федераций мира отказалось допустить россиян до турниров.

Андрей Стрельцов
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