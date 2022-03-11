Тренер «Тоттенхэма» назвал несправедливым отстранение россиян от соревнований

Тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте назвал печальным отстранение россиян от соревнований

Главный тренер клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) «Тоттенхэм» Антонио Конте высказался об отстранении российских спортсменов от международных соревнований. Его слова приводит The Guardian.

Специалист назвал решение печальным и несправедливым. «Очень грустно, что эта ситуация влияет на футбол и спортивный мир. Понимаю, какую работу российские спортсмены проделывают каждый день, чтобы соревноваться», — добавил Конте.

Конте известен по работе с «Аталантой», «Ювентусом», «Интером» и сборной Италии. С 2016-го по 2018 год итальянец возглавлял лондонский «Челси». Вместе с командой он выиграл чемпионат Англии и завоевал Кубок страны.

Из-за санкций Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международной федерации футбола (ФИФА) сборная России по футболу лишилась шансов на участие в чемпионате мира 2022 года в Катаре. Команда должна была участвовать в стыковых матчах за выход на мундиаль. Кроме того, российские клубы не могут участвовать в еврокубках.