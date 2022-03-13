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Вице-премьер Украины возглавила штаб по обращению с пленными

«Главред»: вице-премьер Украины Верещук возглавила штаб по обращению с пленными
Ирина Верещук

Ирина Верещук. Фото: РИА Новости

Вице-премьер Украины по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Ирина Верещук возглавила штаб по обращению с пленными. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинское издание «Главред». Отмечается, что соответствующее постановление появилось на сайте правительства страны.

Верещук сообщает информацию о создании на украинской территории гуманитарных коридоров в связи с проведением спецоперации России. 12 марта она заявила об успешной эвакуации мирных жителей из зоны военных действий по девяти из 14 гуманитарных коридоров.

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8 марта

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк призвал украинских военных гуманно относиться к военнопленным. До этого уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова попросила Международный Красный Крест в Женеве и украинский офис организации посетить и оказать помощь российским военнопленным на Украине.

24 февраля Россия начала военную спецоперацию по защите Донбасса. В ходе нее российские власти «будут стремиться к демилитаризации и денацификации Украины», сообщал президент России Владимир Путин. Ранее Луганская и Донецкая народные республики (ЛНР и ДНР) были признаны Россией независимыми государствами.

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Марина Совина
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