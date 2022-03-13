Вице-премьер Украины возглавила штаб по обращению с пленными

«Главред»: вице-премьер Украины Верещук возглавила штаб по обращению с пленными

Вице-премьер Украины по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Ирина Верещук возглавила штаб по обращению с пленными. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинское издание «Главред». Отмечается, что соответствующее постановление появилось на сайте правительства страны.

Верещук сообщает информацию о создании на украинской территории гуманитарных коридоров в связи с проведением спецоперации России. 12 марта она заявила об успешной эвакуации мирных жителей из зоны военных действий по девяти из 14 гуманитарных коридоров.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк призвал украинских военных гуманно относиться к военнопленным. До этого уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова попросила Международный Красный Крест в Женеве и украинский офис организации посетить и оказать помощь российским военнопленным на Украине.

24 февраля Россия начала военную спецоперацию по защите Донбасса. В ходе нее российские власти «будут стремиться к демилитаризации и денацификации Украины», сообщал президент России Владимир Путин. Ранее Луганская и Донецкая народные республики (ЛНР и ДНР) были признаны Россией независимыми государствами.

