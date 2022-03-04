Омбудсмен попросила Красный Крест помочь российским военнопленным на Украине

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова попросила Международный Красный Крест в Женеве и украинский офис организации посетить и оказать помощь российским военнопленным на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я прошу Красный Крест посетить тех пленных, о которых мне написали родственники, а также всех остальных попавших в плен, чтобы оказать им помощь и сообщить об их состоянии здоровья и о том, соблюдаются ли международные нормы и принципы при их содержании в местах несвободы», — указала омбудсмен.

Ранее, 3 марта, Москалькова направила обращение комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет. Оно связано с участившимися провокациями и втягиванием мирных жителей в боевые действия и использования их в качестве живого щита со стороны украинских военных.

