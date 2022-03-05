Офис Зеленского призвал украинских военных гуманно относиться к пленным

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк призвал украинских военных гуманно относиться к военнопленным. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, западные страны могут прекратить помогать Украине из-за несоблюдения этих правил. Согласно заявлению официального представителя Минобороны РФ генерал-майора Игоря Конашенкова, во время военной спецоперации на Украине погибли 498 российских солдат.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова попросила Международный Красный Крест в Женеве и украинский офис организации посетить и оказать помощь российским военнопленным на Украине.

«Я прошу Красный Крест посетить тех пленных, о которых мне написали родственники, а также всех остальных попавших в плен, чтобы оказать им помощь и сообщить об их состоянии здоровья и о том, соблюдаются ли международные нормы и принципы при их содержании в местах несвободы», — указала омбудсмен.