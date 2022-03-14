Европа задумала лишить Россию дорогих машин

Bloomberg узнало о возможном запрете экспорта дорогих машин из ЕС в Россию

Евросоюз в рамках нового пакета санкций может лишить Россию поставок дорогих автомобилей, запретив экспорт машин стоимостью более 50 тысяч евро, узнало агентство Bloomberg.

Запрет на экспорт может распространиться на модели нескольких европейских автопроизводителей, включая Audi, BMW, Mercedes, Ferrari и Porsche. Аналогичный запрет задумали распространить на лодки и самолеты, а также мотоциклы, которые стоят более пяти тысяч евро. Меры могут войти в очередной пакет санкций против России, однако решение об этих санкциях официально пока не принято.

Ранее об ограничении поставок или приостановке производства на заводах в России заявил ряд иностранных автопроизводителей. Среди них Porsche, Volkswagen, Hyundai, Volvo, General Motors.

США, в свою очередь, планируют запретить экспорт в Россию ряда предметов роскоши, что тоже касается автомобилей, включая электрокары. В американском списке также фигурируют алкоголь, включая виски, ром и текилу, косметика и парфюмерия (средства для макияжа и ухода, духи и прочее), табачные изделия, драгоценные камни и ювелирные изделия, различные предметы искусства, мотоциклы, а также часы.