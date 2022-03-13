Власти США помешают продавать в Россию алкоголь и косметику

В США опубликовали список товаров, запрещенных к поставкам в Россию

Бюро промышленности и безопасности США, действующее при министерстве торговли, опубликовало список товаров, которые будет запрещено продавать на экспорт в Россию, следует из документа, который должен вступить в силу 16 марта.

В перечень вошло несколько сотен наименований различной продукции. Помимо прочего, в списке фигурируют алкоголь, включая виски, ром и текилу, косметика и парфюмерия (средства для макияжа и ухода, духи и прочее), табачные изделия, драгоценные камни и ювелирные изделия, различные предметы искусства, автомобили (включая электромобили), мотоциклы, а также часы.

Кроме того, власти США намерены помешать поставлять в Россию и Белоруссию некоторые предметы одежды и обуви в том случае, если оптовая цена на них превышает 1000 долларов. Теоретически экспорт подобной продукции возможен, но будет требовать специальной лицензии со своими ограничениями.

Указ, по которому в Россию нельзя будет ввозить предметы роскоши, президент США Джо Байден подписал 11 марта. Тогда предполагалось, что общая стоимость экспортируемой продукции, на которую распространяются ограничения, составляет почти 550 миллионов долларов в год.