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Бастрыкин велел расследовать диверсию на коксохимическом заводе под Донецком

Глава СКР поручил возбудить дело по факту диверсии на заводе под Донецком
Александр Бастрыкин

Александр Бастрыкин. Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин дал следователям поручение установить обстоятельства совершения диверсии на коксохимическом заводе под Донецком. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

По данным СКР, к преступлению причастны украинские националисты. В результате диверсии на предприятии возник пожар, от которого идет токсичный дым на ближайшие к заводу населенные пункты. Украинские силовики блокируют проезд экстренных служб к заводу, вследствие чего тушение пожара не проводится, что угрожает жизни и здоровью местных жителей, сообщили в Следственном комитете.

Глава СКР велел возбудить уголовное дело по факту произошедшего и дать правовую оценку действиям украинских националистов.

Решение о проведении специальной операции по защите Донбасса было принято президентом России Владимиром Путиным 24 февраля. До ее начала в Россию начали приезжать беженцы из Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) из-за обострения ситуации на линии соприкосновения в Донбассе. Они расположились в Волгоградской, Пензенской, Воронежской, Курской и в других областях.

На сегодняшний день около 40 тысяч эвакуированных в РФ жителей ДНР и ЛНР получили выплату в 10 тысяч рублей.

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Любовь Ширижик
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