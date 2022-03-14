Бастрыкин велел расследовать диверсию на коксохимическом заводе под Донецком

Глава СКР поручил возбудить дело по факту диверсии на заводе под Донецком

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин дал следователям поручение установить обстоятельства совершения диверсии на коксохимическом заводе под Донецком. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

По данным СКР, к преступлению причастны украинские националисты. В результате диверсии на предприятии возник пожар, от которого идет токсичный дым на ближайшие к заводу населенные пункты. Украинские силовики блокируют проезд экстренных служб к заводу, вследствие чего тушение пожара не проводится, что угрожает жизни и здоровью местных жителей, сообщили в Следственном комитете.

Глава СКР велел возбудить уголовное дело по факту произошедшего и дать правовую оценку действиям украинских националистов.

Решение о проведении специальной операции по защите Донбасса было принято президентом России Владимиром Путиным 24 февраля. До ее начала в Россию начали приезжать беженцы из Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) из-за обострения ситуации на линии соприкосновения в Донбассе. Они расположились в Волгоградской, Пензенской, Воронежской, Курской и в других областях.

На сегодняшний день около 40 тысяч эвакуированных в РФ жителей ДНР и ЛНР получили выплату в 10 тысяч рублей.