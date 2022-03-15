В России оценили данные об опасности биолабораторий на Украине для всей Европы

Политолог Бальбек согласился со словами Полищука об опасности биолабораторий на Украине

Политолог Руслан Бальбек оценил заявление директора второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексея Полищука о том, что биологические лаборатории на Украине представляют опасность не только для России, но и для всей Европы. Его слова приводит RT.

Как отметил Бальбек, каналы на Западе будут утверждать, что эта информация — вранье. Однако крымчане помнят, «как неожиданно на границе с Херсонской областью начался массовый мор диких уток, которые, согласно документам из этих биолабораторий, были идеальным средством доставки вируса», добавил политолог.

Вместе с тем он заявил, что в Соединенных Штатах хотели «отсидеться за океаном», пока в Евросоюзе будут бушевать эпидемии.

Ранее директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявил, что биолаборатории, которые находятся на Украине, несут опасность как для России, так и для всей Европы. Проведение российской спецоперации на Украине нацелено в том числе и на купирование этой угрозы, подчеркнул он.