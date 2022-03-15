В России оценили данные об опасности биолабораторий на Украине для всей Европы
Политолог Руслан Бальбек оценил заявление директора второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексея Полищука о том, что биологические лаборатории на Украине представляют опасность не только для России, но и для всей Европы. Его слова приводит RT.
Как отметил Бальбек, каналы на Западе будут утверждать, что эта информация — вранье. Однако крымчане помнят, «как неожиданно на границе с Херсонской областью начался массовый мор диких уток, которые, согласно документам из этих биолабораторий, были идеальным средством доставки вируса», добавил политолог.
Вместе с тем он заявил, что в Соединенных Штатах хотели «отсидеться за океаном», пока в Евросоюзе будут бушевать эпидемии.
Ранее директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявил, что биолаборатории, которые находятся на Украине, несут опасность как для России, так и для всей Европы. Проведение российской спецоперации на Украине нацелено в том числе и на купирование этой угрозы, подчеркнул он.