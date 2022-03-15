Россия рассказала Европе об опасности биолабораторий на Украине

Представитель МИД России Полищук заявил об опасности биолабораторий на Украине для Европы

Биолаборатории, размещенные на Украине, несут опасность как для России, так и для всей Европы. Об этом рассказал директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук, передает РИА Новости.

«Что касается биолабораторий на украинской территории, они представляют опасность не только для России, но и всей Европы. Проведение российской спецоперации на Украине нацелено в том числе и на купирование этой угрозы», — заявил представитель МИД РФ.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил, что США развернули по всему миру сотни биологических лабораторий. По его словам, Москва в скором времени планирует представить новые данные об американских биолабораториях.

6 марта официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что в ходе проведения специальной военной операции на Украине были вскрыты факты экстренной зачистки Киевом следов военно-биологической программы. По данным оборонного ведомства, финансированием этой программы занималось Минобороны США.