В МИД заявили о сотнях биологических лабораторий США по всему миру

Замглавы МИД Рябков заявил, что Россия скоро представит новые данные о биолабораториях США

В МИД РФ заявили о сотнях биологических лабораторий США, разбросанных по всему миру. Россия в скоро времени планирует представить новые данные об американских биолабораториях, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Об этом пишет ТАСС.

По словам замглавы МИД, то, что вскрылось на Украине, является малой частью от общего количества таких лабораторий. Всего в мире у США, по данным Рябкова, их более трехсот. «Документы есть. Мы будем представлять новые», — добавил он.

Ранее замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд подтвердила, что на Украине имеются биологические исследовательские объекты. Кроме того, она добавила, что США со своей стороны работают над тем, чтобы не допустить их перехода под контроль российских сил.

6 марта официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что в ходе проведения специальной военной операции на Украине были вскрыты факты экстренной зачистки Киевом следов военно-биологической программы. По данным оборонного ведомства, финансированием этой программы занималось Минобороны США.

Всего, по информации начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил Минобороны России Игоря Кириллова, на территории Украины насчитывалось 30 лабораторий, выполняющих заказы Штатов.