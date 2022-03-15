Почетный член МОК предсказал возвращение России в мировой спорт

Почетный член МОК Герхард Хайберг выступил за диалог с российским спортом

Почетный член Международного олимпийского комитета (МОК) Герхард Хайберг оценил последствия санкций в отношении российских организаций и спортсменов. Об этом сообщает TV2.

Хайберг назвал Россию великой спортивной державой, а санкции — попыткой избежать слишком большого давления. Чиновник предсказал возвращение России и Белоруссии в международный спорт, когда ситуация на Украине разрешится. Он выступил за диалог с российской стороной. «Одновременно с тем, чтобы отстранять, мы должны смотреть в будущее и готовиться к тому, что Россия и Беларусь вернутся», — резюмировал Хайберг.

11 марта глава МОК Томас Бах заявил о намерениях комитета разоблачать организации и отдельных людей, нарушивших олимпийское перемирие. Он добавил, что спортивные мероприятия не должны проходить в России и Белоруссии, так как это противоречит олимпийским ценностям.

28 февраля МОК выступил за недопуск российских и белорусских атлетов к участию в международных стартах. Исполком организации мотивировал рекомендацию стремлением обеспечить защиту честности соревнований и безопасности их участников.