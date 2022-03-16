В Минобороны России прокомментировали кадры с погибшими жителями Чернигова

Генерал-майор Конашенков заявил об отсутствии российских военнослужащих в Чернигове

Военнослужащих Вооруженных сил России в украинском Чернигове не было и нет. Об этом «Ленте.ру» заявил официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков, комментируя кадры с погибшими жителями данного города.

Он объяснил, что сегодня на пропагандистских ресурсах киевского режима были распространены кадры с погибшими мирными жителями Чернигова, которые якобы были расстреляны российскими солдатами. По словам Киева, эти люди стояли в очереди за хлебом.

«Все подразделения российских вооруженных сил находятся за пределами Чернигова, блокируя дороги, и никаких наступательных действий на город не ведут. На видеокадрах, тиражируемых украинскими пропагандистами, нет никаких следов от разрывов боеприпасов. Все окна в близлежащих зданиях целые. Никаких повреждений стен, других следов взрыва на земле нет», — объяснил Конашенков.

По его словам, погибшие люди являются жертвами террора украинских националистов. Также видеокадры могут быть очередной постановкой Службы безопасности Украины (СБУ). Представитель ведомства заявил, что данные кадры без какой-либо проверки опубликовало у себя на странице в социальной сети посольство США на Украине.

«При этом само посольство, как известно, давно находится даже не в Киеве, а во Львове. И в упор не замечает, как российские военнослужащие доставляют и раздают жителям Черниговской области сотни тонн гуманитарной помощи в населенных пунктах, освобождённых от националистов», — добавил генерал-майор.

24 февраля Владимир Путин объявил о специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).