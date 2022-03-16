Путин отказался осуждать владельцев вилл в Майами и любителей фуагра

Президент России Путин считает, что Запад лишь использует желающих быть в «высшей касте»

Президент России Владимир Путин считает, что существуют некие лица, которые желают быть в «высшей касте» и сидеть на Западе. Об этом он заявил в ходе совещания по мерам поддержки регионов, трансляцию которого ведет «Россия-24».

По его словам, в действительности именно таких любителей роскоши Запад лишь использует. Глава государства при этом подчеркнул, что отказывается осуждать владельцев вилл в Майами и любителей фуагра. «Запад пытается расколоть российское общество и использовать "пятую колонну" — ставка на национал-предателей, тех, кто зарабатывает деньги здесь, а живет там», — заключил он.

После начала военной операции России на Украине Запад объявил о новых санкциях, направленных в том числе против российских олигархов — под ударом оказалось и их имущество за границей.

Так, глава МИД Великобритании Лиз Трасс пообещала, что виллы и яхты олигархов из России будут арестованы. Аналогичные заявления и соответствующие процедуры по изъятию последовали во Франции, Италии, Германии, США.